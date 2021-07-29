【開市9點半】中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國

（1）傳中證監昨晚召集主要投資銀行的高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。另外，內地官媒《証券時報》頭版評論亦指「部分資金對政策的誤讀及情緒的宣洩」。中概股隔晚在美股急升，騰訊 （00700） ADR曾高港收市價近7%，港股勢將延續昨日的反彈。

【中央救市？】彭博：中證監急召投行開會解釋監管政策有針對性 無意傷害其他行業

【監管跌市】官媒發文穩A股情緒 「部分資金誤讀政策」

ET財經早點1分鐘 （開聲聽）

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（2）新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）指，任何國際投資者都不可能無視中國，除非美國政府徹底禁止對華通商，但這是極不可能的。

【互聯網監管】新興市場之父：騰訊阿里巴巴最多再跌10% 中小股有買入機會

（3）瑞銀環球財富管理投資總監Kelvin Tay警告，中資股仍有下跌空間，現階段尚未到「撈底」時機。

瑞銀財管：三大可能性觸發監管風波結束 目前中資股仍未見底

（4）何詩蓓昨日在200米自由泳決賽奪得銀牌，何詩蓓媽媽是金管局職員，金管局昨在Faceboook專頁發文及貼圖，恭喜何詩蓓奪銀牌。

【何詩蓓摘銀】何詩蓓母親任職金管局多年 金管局安排直播齊打氣、總裁余偉文到場支持

（5）小米 （01810） 雷軍指自動駕駛部門「誠邀500技術精英」。

【小米造車】雷軍：小米汽車擬聘500技術專才 自研L4自動駕駛

【小米造車】傳安徽省有意引入小米造車廠 安徽江淮汽車集團成代工商

（6）中國恒大 （03333） 樓盤定價傳涉不正當競爭被查。

【恒大3333】網傳恒大樓盤定價過低涉不正當競爭被查文件 菏澤住建局：正核查真實性

【恒大3333】恒大遭瑞銀削目標價逾4成至3.5元 股價年初至今年已累跌60%

（7）輝瑞Pfizer（美：PFE）已簽訂的疫苗合約已達21億劑。

【美股業績】輝瑞：有需要接種第三劑疫苗 調高復必泰疫苗全年銷售額目標至2613億元

（8）保泰人壽（Bowtie）首五個月新造保費已超過去年全年。

【虛擬保險】保泰人壽：首五個月新造保費已超去年全年 上月創新高 今季將推新產品

（9）天境生物（美：IMAB）正計劃雙重上市。

【新股IPO】中概股天境生物計劃明年回流港交所、科創板雙重上市

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊