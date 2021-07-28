畢馬威：上半年亞太區風投投資達2000宗　融資金額近3000億、中國佔半數以上

畢馬威發布今年第二季度的《風投脈搏》報告，指亞太區在第二季度的風險投資數目和金額分別為1998宗和380億美元（約2945億港元），當中金融科技行業為最受全球最受歡迎的投資項目。

報告指出，今年生產的獨角獸數目已經超越去年全年的數目。亞洲區內十大交易主要分布在印尼、印度、中國、新加坡和南韓，其中，中國佔風險投資總額逾半以上。同期區內退出活動急增，其中，中國的退出總額更創十個季度以來新高。

畢馬威報告指出，越來越多的不太典型的風險投資人越來越關注風險投資市場，包括私募股權參與者、養老基金、主權財富基金、 大學捐贈基金和家族辦公室。報告又提到，對沖基金及共同基金亦向趨向風險投資市場，主要因他們投資未來12個月預期上市的公司能以低風險中獲利。

受監管影響​​​​​ 風險投資者者關注的二、三線科技公司

2021年第二季中國風險投資保持穩定，多種交易均錄得超過1億美元的融資規模，包括地平綫（15 億美 元）、叮咚買菜 （7億美元）、數碼化供應鏈服務平台行雲集團 （6億美元）。

畢馬威指出，雖然近日的監管變化但反而進一步吸引風險投資者關注在中國專門發展電子商務、共享經濟及物流業務的二、三線科技公司帶來機遇。

畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指表示，長遠而言，中國新的反競爭法將有助促進公平競爭，並為其他平台參與者提供更多空間進入市場以鼓勵競爭和創新，加強中國企業在本地以至全球的競爭力。

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記者：謝卓榮