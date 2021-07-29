【濠賭股】澳博「上葡京」明起分階段開業 獲批150張新中場賭枱

▲ 澳博「上葡京」綜合度假村周五起分階段開業。

澳博 （00880） 宣布，公司旗下位於澳門路氹的全新綜合度假村「上葡京」計劃明日（7 月30日）開業。「上葡京」全面開幕後，將提供1,892間客房和套房，以及活動、會議、購物、博彩、餐飲和娛樂休閒設施。首階段開幕包括度假村內最大的酒店大樓「澳門上葡京」、多間餐廳 食府、康樂休閒設施，以及會展活動場地。

主席何超鳳日前表示，第一階段開「上葡京」一間酒店的半棟，約300多間客房，未來會再多開其他客房，爭取今年完全開放。

澳博續指，澳門博監局批准澳博附屬公司澳娛綜合於「上葡京」設有150張新中場賭枱以經營業務。澳娛綜合亦獲博監局授權，要求將額外的賭枱從澳娛綜合經營的其他賭場轉移到「上葡京」賭場。博監局亦批准設置1,200部角子機，並對可以設置和開幕時營運的數量有具體限制。

何超鳳被問到內地疫情反覆會否影響酒店開幕時表示，新冠疫情已持續一段時間，疫情反覆但未到最嚴重的情況，不憂慮會受疫情影響。

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澳博今日收報7.05元，升1.2%，成交1.6億元。

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編輯：陳健婷