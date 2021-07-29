【監管跌市】騰訊美團午後升逾一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業

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【汽車電池】贛鋒鋰業升逾1成、比亞迪漲9% 寧德時代發布會前夕電池股炒升
中資科網股、教育股周四早市反彈，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 午後升幅擴大。綜合外電消息，中證監周三晚召集國際主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。知情人士透露，會議包括瑞信、高盛、摩通和瑞銀等主要國際銀行高層，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。
據悉，中證監會議主要邀請在境內已有牌照的外資投行。
中證監傳召投行高層維穩 麥樸思：國際投資者不可能無視中國【下一頁】
美國中概股昨夜急彈後，港股今日延續升勢，騰訊午後升逾一成，最新報493元；美團現升10.4%，最新報230.2元；阿里巴巴 （09988） 現升7.4%，最新報196.8元。二線科技股升勢更顯著，網易 （09999） 現升13%，報159元；京東 （09618） 現升11.7%，最新報280.4元；京東健康 （06618） 急彈17%。
補習類教育股方面，新東方 （09901） 現彈10.6%，報17.74元。新東方在綫 （01797） 升13%，思考樂教育 （01769） 升27.9%，但三股都較高位累跌約9成。
其他類型教育股，中教控股 （00839） 升5.4%；卓越教育 （03978） 升7.8%。天立教育 （01773） 升12%。
內地正式發布教育雙減 機構不得上市融資、嚴禁資本化運作，可見【下一頁】
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中證監沒有就有關報道置評。股市大幅下挫後，內地官媒曾發表文章，暗示股市大跌過頭。
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編輯：區嘉俊