【監管跌市】騰訊曾大升近一成、領科網教育股彈　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業

▲ 彭博報道，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。

中資科網股、教育股周四早市反彈。彭博報道，中證監傳周三晚召集國際主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。知情人士透露，會議包括幾家主要國際銀行的與會者，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。

中證監傳召投行高層維穩 麥樸思：國際投資者不可能無視中國【下一頁】

美國中概股昨夜急彈後，港股今早延續升勢，騰訊 （00700） 最多升近一成，高見488.8元，最新升8%，最新報484.6元；阿里巴巴 （09988） 現升6%，最新報194.5元；美團 （03690） 曾升一成，現升8%，最新報226元。

補習類教育股方面，新東方 （09901） 現彈8.6%，報17.42元。新東方在綫 （01797） 升15%，思考樂教育 （01769） 升21%，但三股都較高位累跌約9成。

其他類型教育股，中教控股 （00839） 升7%；卓越教育 （03978） 升8%。天立教育 （01773） 升14%。

內地正式發布教育雙減 機構不得上市融資、嚴禁資本化運作，可見【下一頁】

中央救市，恒指夜期即急彈，詳見【下一頁】

中證監沒有就有關報道置評。股市大幅下挫後，內地官媒曾發表文章，暗示股市大跌過頭。

相關文章：

【監管跌市】官媒發文穩A股情緒 「部分資金誤讀政策」

【監管跌市】新華社﹕監管行業政策有利長遠發展 並非打壓及限制行業

編輯：區嘉俊