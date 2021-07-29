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【監管跌市】科技股、教育股急彈騰訊升半成　中證監據報急召國際投行解話無意傷害行業

股市 10:34 2021/07/29

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彭博報道，中證監傳周三晚召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。

彭博報道，中證監傳周三晚召集國際主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對北京打壓民辦教育行業的擔憂。知情人士透露，會議包括幾家主要國際銀行的與會者，會上談及教育部門的政策是有針對性，無意傷害其他行業的公司。

中證監傳召投行高層維穩　麥樸思：國際投資者不可能無視中國【下一頁】

內地正式發布教育雙減 機構不得上市融資、嚴禁資本化運作，可見【下一頁】

美國中概股昨夜急彈後，港股今早延續升勢，騰訊 （00700） 現升6.1%，最新報474.6元；阿里巴巴 （09988） 現升4.4%，最新報191.3元；美團 （03690） 曾升一成，現升8%，最新報224.8元。

補習類教育股方面，新東方 （09901） 現彈8.3%，報17.38元。新東方在綫 （01797） 升14%，思考樂教育 （01769） 升16%。

其他類型教育股，中教控股 （00839） 升4.2%；卓越教育 （03978） 升5.9%。天立教育 （01773） 升15%。

中央救市，恒指夜期即急彈，詳見【下一頁】

中證監沒有就有關報道置評。股市大幅下挫後，內地官媒曾發表文章，暗示股市大跌過頭。

相關文章：

【監管跌市】官媒發文穩A股情緒　「部分資金誤讀政策」

【監管跌市】新華社﹕監管行業政策有利長遠發展　並非打壓及限制行業

編輯：區嘉俊

港股 思考樂教育（01769） 新東方—S（09901） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 中國概念股 中國證監會 教育行業

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【監管跌市】新華社﹕監管行業政策有利長遠發展　並非打壓及限制行業
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