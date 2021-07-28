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【滙豐控股5】滙豐下周公布中期業績 大行績前評級及目標價一覽

股樓投資 23:03 2021/07/28

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重磅股滙豐(00005)將於下周一(8月2日)公布中期業績，市場大致看好滙豐在信貸成本下降、不良信貸回撥等因素的推動下，除稅前盈利較去年同期最少出現介乎121%至138%的增長，即95億美元至103億美元。上半年環球息口續處低水平，大行平均估計滙豐收入按年下跌近5%至254億美元。

【吉利175】吉利組合營公司 開發混合動力電池   詳情請看【下一頁

至於投資者同樣最關心的派息，隨著英倫銀行解除當地銀行的派息限制，市場估計滙豐第二季每股派息，料介乎0.08美元至0.1美元。而和派息相關度甚高的資本情況方面，花旗估計，滙豐上季普通股一級資本比率約15.7%，較中期指引介乎14%至14.5%的水平為高。多間大行在滙豐放榜前，仍維持該股50元以上的目標價。

滙豐績前大行評級和目標價一覽：

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給予滙豐中性評級，目標價480便士亦即51.7元的美銀估計，為使有形股本回報率重回雙位數，滙豐稍後或會整合低回報的歐洲市場業務，推出進一步的成本管理計劃。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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