【盈喜】一文看清企業數據　東風汽車發盈喜料淨利潤按年增1.3倍

港股即將踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

東風汽車

東風汽車 （00489） 發盈喜預期今年上半年公司權益持有人的淨利潤與去年相比增長超過130%，主要因今年上半年銷量增長。

榮暉國際

榮暉國際 （00990） 發盈喜預料純利可望錄得約5.21億元，較去年增長406%，主要因受益於中國抗疫成功和經濟復甦，帶動集團主營業務和利潤的增長及金融服務業務分部穩定發展。

遠洋服務

遠洋服務 （06677） 預期今年上半年未經審核溢利較去年增長不少於60%，主要因集團物業在管建築面積持續增加而令物業管理服務收入增長、社區增值服務及非業主增值服務收入亦錄得大幅增長、及有效實行成本控制措施令盈利能力提升。

中國船舶租賃

中國船舶租賃 （03877） 權益持有人應佔綜合溢利較去年增30%，主要因營運船舶數目由去年6月30日84艘增加至2021年同期的114艘、公司財務成本大幅下降。

旭輝永升

旭輝永升 （01995） 預期今年上半年止六個月的未經審核綜合純利及公司擁有人應佔溢利較去年增加超過55%，主要因在管物業建築面積增加、社區增值服務及向非業主提供的增值服務產生的收入增加及新冠肺炎疫情影響後的商業復蘇。

新希望服務

新希望服務 （03658） 公布今年上半年股東應佔溢利較去年同期增長超過80%，主要因的在管建築面積增加而帶來的物業管理收入的提升及民生服務收入的上升。

雅生活服務

雅生活服務 （03319） 預期今年上半年止6個月之集團未經審核公司股東應佔利潤較去年同期錄得不低於45%的增長，主要因集團物業管理服務管理 面積增加、城市服務業務佈局、物業管理服務效能提升及稅率降低。

華興資本

華興資本 （01911） 預料今年上半年本公司擁有人應佔利潤約12億元人民幣，去年同期為4.07億元，按年增加194%，主要因首次公開發售項目承銷能力穩步攀升、投資管理業務對私募股權基金的管理持續為集團帶來投資收益及華興證券於今年上半年扭虧為盈。

億仕登控股

億仕登控股 （01656） 預計今年上半年税後溢利增長超過50 %，主要源於億仕登的核心業務工業自動化解決方案需求持續強勁。

元征科技

元征科技 （02488） 發盈喜預料，歸屬於股東的淨利潤約不少於4500萬元人民幣，去年同期淨虧損錄2600萬元。轉盈主要因海外及電商業務錄得非常良好增長、在有效之成本控制下，費用有 略為下降。

【盈警】

中國順客隆

中國順客隆 （00974） 公布發盈警，預料錄得虧損淨額介乎900萬元至1400萬元人民幣，去年同期則錄得虧損淨額約237.8萬元，主要因受互聯網購物、社區團購等新零售形式的衝擊及疫情影響、人工成本增加及租金成本增加。

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記者：謝卓榮