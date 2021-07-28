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【業績│生物科技股】和黃醫藥半年虧損擴大至1億美元 腫瘤免疫業務收入增長1.6倍

股市 21:46 2021/07/28

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和黃醫藥半年虧損擴大至1億美元。

和黃醫藥 （00013） 公佈截至6月底半年業績，上半年總收入按年增長47%至1.574億美元，但由於研發開支增加，淨虧損也按年擴大逾一倍至1.024億美元。和黃醫藥今日在港股漲9%，收報66元，較上月底上市價仍累升65%。

和黃醫藥上半年腫瘤/免疫業務綜合收入按年大增1.6倍至4290萬美元，主要得益於「愛優特」（呋喹替尼）銷售增長，以及新上市的「蘇泰達」（索凡替尼）的銷售貢獻。「愛優特」在中國獲批用於治療轉移性結直腸癌，今年上半年市場銷售額增長186%至4010萬美元；「蘇泰達」分別在今年1月、6月獲批用於治療胰腺外神經內分泌瘤，及胰腺神經內分泌瘤，上半年銷售額為800萬美元。

歐洲藥品管理局確認及受理索凡替尼上市許可申請【下一頁】

目前和黃醫藥的「沃瑞沙」（賽沃替尼）也已在中國獲有條件批准，和黃醫藥將根據中國的所有銷售額收取 30%的固定特許權使用費。

和黃醫藥稱，上海新旗艦生產設施建設正快速進展，該設施旨在將創新藥物產品的生產能力提高五倍以上，並有望按計劃於2024 年投產。集團上半年的研發開支由去年同期的7400萬美元擴大至1.23億美元。

和黃醫藥主席杜志強指，目前和黃醫藥在中國已擁有約540人的營銷團隊，在美國正在建立腫瘤商業團隊，以支持可能於2022 年上市的索凡替尼及於2023年上市的呋喹替尼。

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編輯：陳健婷

港股 新經濟股 和黃醫藥（00013） 生物科技股

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