【Walmart福利】曾被批薪資低於同業　Walmart宣布為旗下150萬名員工支付大學學費

▲ Walmart宣布為旗下150萬名員工支付大學學費。（法新社資料圖片）

作為世上最大的零售商和私人僱主，美國企業Walmart剛於周二宣布，8月16日起將為旗下約150萬名全職和兼職員工，支付全部大學學費及書籍費用。

【逆市開店】酒吧經營困難 PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳

Walmart指，美國的學生貸款債務高達1.7萬億美元，學費成本是年輕人獲得學位的主要障礙，負責學習和領導的Walmart高級副總裁Stomski表示：「沃爾瑪致力於消除教育債務負擔」。

對於員工的教育資助，Walmart早於2018年便啟動了名為「Live Better U」的項目來補貼費用。受經濟和就業市場的變化啟發，現在他們調整了條款，未來會取消對參加員工每天收取1美元費用的要求。目前為止，Walmart已有超過5.2萬名員工參與了該項目，8000人已經畢業。

另外，Walmart將在工商管理、供應鏈和網絡安全方面增加大學學位和證書選項，並增加學術合作夥伴，包括強生威爾斯大學、亞利桑那大學及丹佛大學等。Walmar也承諾，未來5年內將投資近10億美元用於員工的職業培訓和發展。

Walmart多年來一直工資低於同業而飽受批評，但剛於今年2月作出調整，旗下美國時薪制員工的平均工資，將提高至每小時15.25美元或以上。

其實除了Walmart，美國不少餐飲業和零售業的雇主，近期皆調升了工資和推出新的員工福利，這是由於在新冠肺炎疫情後，消費者需求快速上升，因此出現了勞動力短缺的問題。

【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店 港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄

【東京奧運】奈良老店推多款奧運限定商品 小鹿商標變運動選手（多圖）

責任編輯：李智美