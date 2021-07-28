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【英國疫情】豁免打針者隔離 料不會強制檢測

環球社會熱點 20:22 2021/07/28

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英國取消大部分防疫限制後，單日確診數字連續多日回落。英國政府堅持按計劃於8月16日，豁免完成接種兩劑新冠疫苗的英格蘭人隔離。英媒指除非獲豁免隔離者出現相關症狀，否則英國政府料不會強制他們每日檢測。

【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態 【下一頁】

英國周二（27日）再增2.3萬宗確診個案，單日確診數字連跌7日。英國的7日平均確診數字回落至3.28萬宗，過去一周新增近23萬宗確診，按周跌幅超過30%。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四（28日）接受倫敦廣播公司（LBC）訪問。約翰遜指近期數據顯示確診數字呈下降趨勢，非常肯定可如期放寬要求。

英國政府計劃由下月16日起，已完成接種兩劑疫苗或18歲以下的英格蘭民眾，即使成為密切接觸者也可用檢測方式來取代隔離。英國天空電視台更指，如果上述獲豁免隔離的民眾沒有出現相關症狀，政府僅會鼓勵而非強制他們進行檢測。

【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封 【下一頁】

約翰遜又表示，英國正與美國商討旅遊通道安排。他坦言希望已完成接種疫苗的美國旅客，很快可像疫情爆發前時自由進出英國，稍後可能公布新安排。

在疫苗接種進度方面，約翰遜指英國已有70%的成人完成接種兩劑新冠疫苗，88%的成人已經接種最少一劑疫苗，形容已接種疫苗的年輕人數量驚人。

責任編輯：鄭錦玲

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