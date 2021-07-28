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【美股業績】麥當勞次季業績勝預期　BTS套餐熱賣帶動銷售額增長

股市 20:19 2021/07/28

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麥當勞（美：MCD）次季業績再勝預期，麥當勞淨收入錄得22億美元，去年同期爲4.84億美元，按年增長358%；每股盈利為2.95美元。當中，脆辣雞腿飽－「 Crispy Chicken Sandwich」及BTS套餐帶動美國銷售額增長。麥當勞在美股盤前交易下跌1.35%，報245美元。

期內，收入按年增57%至58.9億美元（約456億港元）勝市場預期，第二季度全球同店銷售額增長40.5%。當中，公司自營店鋪營收按年增56%至24.89億美元；特許經營店鋪營收按年增58%至33.06億美元。其他營收爲9300萬美元，按年增長17%。

巴西、日本和中國市場銷售強勁

麥當勞表示，銷售收入主要由巴西、日本和中國推動，同時所有地區的銷售額均較疫情前有增長。疫情下，所有細分市場的季度銷售額及客人數量，均較2019年有所增長，主要受惠於訂單量及菜單價格上漲推動所致。公司又提到，Crispy Chicken Sandwich及BTS Famous Order及外賣和數字平台亦帶動銷售額增長，較2019年增長14.9%。

麥當勞總裁兼首席執行官Chris Kempczinski表示，業績持續證明公司業務廣泛實力和彈性，在第二季度的全球複合銷售額比2019年增長近7%，又表示公司的下一章將在數字領域主導。

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記者：謝卓榮

美股 疫情 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 同店銷售 每股盈利

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