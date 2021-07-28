【網民熱話】中概股支持者問建議 高位買入騰訊美團阿里 網民:戒賭啦！

有網民在討論區發文，分享自己三隻中資企業的買入價，分別以580元買入騰訊控股 (現時股價約為447.2)、260元買入阿里巴巴(現時股價約為183.2) 和以320元買入美團外賣(現時股價約為208.6)。貼文發出後，引起網友們的討論，對於樓主的部署也有不同的建議，但有為數不少的網民建議樓主，應該盡快沽售所有股票，戒賭是最好的決定。

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有不少網民都非常同情樓主的經歷，鼓勵樓主不要放棄，「哪裡跌倒，就從哪裡起來」、「眼不見為淨，相信日後可以升回來」、「我的朋友以700買入700，在跌市的環境下，你從不孤單」有網民建議應該趁底吸納「當跌一半時再買入更多股票，特別是阿里巴巴和騰訊值得追捧」、「如果有資本的話，應該再買入，沒資本的話就不要理，到時再算」

樓主則回應網民，指自己已經沒有多餘的資本去溝淡股票，在樓主回應後，不少網民也建議樓主應該暫時離開股票市場「樓主如果真的用上大部分的資本在股市，應該吸取教訓，回歸現實好好努力工作。他日有足夠準備時，再以平常心進入股票市場」、「除了700外，其他一律賣掉，當收息股處理」

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責任編輯：陳佳恩



