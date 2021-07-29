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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑完去食好嘢（佐敦篇）

名人薈萃 09:00 2021/07/29

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西九文化區是一個熱門的跑步地點，由西隧口往九龍方向巴士站近寵物區開始起步，繞過苗圃公園及香港故宮文化博物館的工地，再經過藝術公園及自由空間，可沿柯士甸道西經過戲曲中心及廣東道跑往尖沙咀，沿維港海旁一直跑到紅磡海濱，十分好跑，來回大約十多公里左右，是住佐敦、尖沙咀及九龍站一帶人士的熱門跑步地方。

西九文化區是跑步熱點，早上或傍晚在這裡跑，伴著涼涼海風，很舒服。

跑完佐敦要去醫肚去邊好？佐敦出名多好嘢食，不知道你又食過幾多間，在此又為大家推介下。

亞龍咖喱

超過45年歷史的亞龍咖喱可謂由細食到大，巴基斯坦咖喱香濃好食，咖喱內的洋葱渣與咖喱及餸的配搭勁夾，所以小弟每次去到都會叫「多渣」，咖喱魚選用鷹倉鮮甜無比，咖喱牛肉厚滑又易咬，既有口感又好食，推介！鍾意食蟹的朋友記得一天前預訂咖喱蟹，大大隻蟹包你滿意。第一次去朋友緊記不要去錯這店旁的「阿」龍咖喱，兩間餐廳是完全不同的。

地址：佐敦吳松街93號A地下

若果嫌唔夠餸唔夠飽，可以加廿蚊多幾件咖喱薯仔，大滿足。

Potluck Eatery

由傳媒朋友開設的精緻西餐廳，數年前她已於同區開設餐廳，本身亦深受歡迎，生意不錯，奈何業主大幅加租，於是決心轉去另一地方開設這餐廳，裝修特別又舒適，空間感十足，食物亦十分不錯，小姐女士打卡一流。

地址：尖沙咀柯士甸道136-138號金門商業大廈地舖

Potluck Eatery室內寬敞加上藝術風，都是很好的打卡點。（圖片來源：Potluck Eatery facebook專頁）

壽司郎

香港第一間壽司郎的所在地，壽司抵食好味，多間分店經常一開門就大排長龍，即使有幸取得輪候票也要等好一段時間。其實這店佔地頗大，若大家想碰碰運氣，不妨試試晚上八點半後前來，輪候票輪候完畢，隨時重新開放walk-in，就可以擦餐飽！

地址：佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓

每次來到食都好難忍手，要食返夠本！

澳洲牛奶公司

屹立佐敦逾50年的澳牛，是最具香港特色的茶餐廳之一，侍應特別有風格，部分亦相當禮貌。在這裡最緊要食得快，枱面位置有限，餐茶要吃完才點，這裡的煎蛋炒蛋、多士及奶茶都令人念念不忘，每隔幾天就想再去吃了。

地址：佐敦白加士街47-49號地下

除咗好食，快是這裡的特色，小弟試過坐低到走人不用十分鐘時間，相信很多澳牛迷都試過！

小酒窩餐廳

這印度餐廳除了提供印度燒烤及烤餅，還提供土耳其烤餅、墨西哥菜、意式薄餅、意粉飯類等應有盡有，相當豐富，喜歡一次過食不同口味特色食物的朋友不要錯過。

地址：佐敦廟街283號寶發大廈地下2號舖

印度餐廳一定要試印度烤雞，香甜惹味。（圖片來源：Openrice）

添記法式三文治

越南曾經是法國的殖民地，因此法國已深深影響越南文化，開業三十多年的添記法式三文治，揉合長長焗熱的脆法包，再夾上越式材料，包括豬手片、扎肉、腩肉及蘿蔔等，很美味，絕對可以當做一份正餐，很飽肚。

地址：佐敦渡船角文苑街30號文耀樓地下A號舖

這裡的法式三文治分大法包或小法包，若一個人食小法包已經好夠飽。（圖片來源：Openrice）

峇里堂

以前在佐敦南京街有一間峇里餐廳，開業四十年，黃薑飯、加多加多及串燒十分好吃，結業前曾搬往廟街經營多數年。現時餐廳已轉型為新式café，由第二代接手，味道大致保持，亦多了不同新式美食，也不錯！

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate三樓

這裡的巴東牛肉黃薑飯仍吃得出當年峇里餐廳的味道。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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