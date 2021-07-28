會德豐41.85億奪古洞地　樓面呎價高達8,499元　業界料日後每呎賣2萬起

地政總署公布，古洞第24區住宅用地由會德豐地產以41.85億元投得。

該地皮地盤面積為82,064平方呎，最高可建樓面面積約492,384平方呎，是次由會德豐地產以41.85億元投得，樓面呎價高達8,499元。同區對上一幅中標的住宅地皮為古洞第25區住宅用地，當時該地皮由新地以呎價7,184元投得，是次中標價與之比較，高出約18%。

萊坊執董事、諮詢及研究部主管林浩文表示，地皮中標價比預期高，而過去幾幅地皮成交價十分理想，反映各發展商對該新區未來信心十足，成交價對該區地價有很重要的指標性作用，如同頭幾幅啟德出售的住宅地皮一般。他估計內地買家及本地用家會是該區未來的主要購買力，估計落成後每呎賣1.8萬元起，發展商才可賺取合理利潤，大約等同元朗區新樓樓價，另估計總投資（連土地成本）約65至70億元。

中原地產測量師張競達則表示，日前粉錦公路地皮早前以每呎樓面地價約9,209元批出，遠高於市場預期，可見發展商對該區樓市前景相當睇好。他指出，古洞第24區地皮鄰近未來古洞站，料會成古洞北首批入伙的項目之一，地皮發展對推進北環線有一定幫助，今天地皮以略超市場預期的價格成交，可見發展商對該區發展潛力睇好，預料發展密度較高，有機會發展成中小型單位，為區內提供更多上車供應，預計單位落成後可以呎價超過2萬元出售。

地皮於上周五（23日）截標，除中標的會德豐地產外，入標財團包括長實、嘉里、新地、長實、恒地、嘉華、遠展及佳兆業等，另有信置夥拍招商局置地入標，以及華懋與希慎合資入標值得留意的是，以往主攻商用物業的大鴻輝興業亦有份入標，反映發展商對該區地皮相當看好。

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