▲ 【美股業績】輝瑞：有需要接種第三劑疫苗 調高復必泰疫苗全年銷售額目標至2613億元

輝瑞Pfizer（美：PFE）第二季業績勝預期，期內新型冠狀病毒疫苗銷售額達78億美元。輝瑞指，據現時已簽訂的疫苗合約已達21億劑，若未來有更多合約，有關劑數會再增加，決定將今年出售疫苗的銷售預測，由原本的260億美元，調高28.8%至335億美元（約2613億港元）。

輝瑞與BioNTech預期今年會生產30億劑復必泰疫苗。強生（美：JNJ）上周估計，全年疫苗銷售達25億美元，Moderna（美：MRNA）則預期有192億美元。行政總裁Albert Bourla表示，第二季在多方面都令人難忘，輝瑞與BioNTech的合作，幫助全球接種疫苗的速度及效率均是前所未有的，目前已向全球交付超過10億劑復必泰疫苗。

輝瑞第二季業績勝預期 調高全年盈利預測

由於Delta變種病毒擴散，科學家正在討論是否需要接種第三劑疫苗。輝瑞估計，有需要接種第三劑疫苗，預期因此會帶動2022年的疫苗銷售額。

輝瑞第二季經調整每股盈利（EPS）為1.07美元，較市場估計為高，收入亦達189.8億美元。輝瑞預期，全年每股盈利介乎3.95至4.05美元水平，較原先預計的3.55至3.65美元為高；全年收入料介乎780億至800億美元，高於之前估計的705億至725億美元。

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