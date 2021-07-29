【無牆醫院@iM網欄】支援年輕癌患者 了解自己 規劃未來

根據《二零一八年香港癌症統計概覽》，新增患者有14%是20至49歲的組別，即每十個新症中，就有一位是青壯年的患者。在生命階段中，青年至壯年的人生總是讓人充滿希望和憧憬，為理想、為工作、為家庭拼搏。然而，在這燦爛人生的時期，突然患上癌症，應該如何面對？香港防癌會—賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃的服務，又如何與患者攜手同行呢？

鼓勵善用資訊科技

青年的患者大多對使用電腦、應用軟件如WhatsApp等毫不陌生。現時不少有關癌症的治療方案、療程副作用的處理方法和飲食營養須知，都能在互聯網上尋找得到。而且不少抗癌資訊的通訊軟件群組和面書群組，可以讓患者互相交流，彼此支援。一些癌症服務機構亦會推出線上的支援活動，如講座、支援小組等，部份醫療機構更推出應用程式，優化預約覆診期、取藥等程序。善用資訊科技，可以讓抗癌歷程及復康路上，找到自己的方向，活得更輕省。

我們團隊從經驗所得，年青患者需要定時到醫院接受治療、照顧家庭、繼續工作，在身體狀況限制下，身兼多項事務要處理，所以未必能親身面見或電話詳談。以通訊軟件聯繫，提供輔導和即時傳遞合適的癌症資訊，不但讓計劃同工與患者走得更近，更不受時間和環境限制，強化支援服務。

抗癌是需要多方支援

不少患者認為面對癌症僅是處理醫療問題，其實不然。青年患者大多是在職人士，他們是家庭經濟的主要來源。若進行癌症治療，就要停下工作，經濟收入勢必受影響。治療後，亦需要考量如何重返職場。家庭方面，青年患者大多是上有父母、下有子女，他們要同時照顧及處理兩個家庭的需要。在個人方面，他們對社交的需求和外觀形象的關注也相對較高，期望康復後能重新出發。故此，及早了解自身需要及獲得合適資源，能減輕患者的壓力。

香港防癌會—賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃以家庭為定位，提供全方位的支援，不單處理癌症治療的議題，並且在日常輔導工作中，亦會就子女管教、夫婦關係、財務安排、重返職場的人際關係處理等問題，及時為他們提供轉介和支援。

鼓勵參與不同支援活動

抗癌及復康過程中，患者難以單打獨鬥，亦不能只專注在治療中，與外界隔絕。「攜手同行」計劃定期舉辦地區支援聚會、講座、義工活動等，內容則以患者較有興趣的項目，如和諧粉彩畫、安睡乳液製作，並按參加者年齡分組，讓他們能與年紀相約的患者分享感受，建立厚實的朋輩支援網絡，走過癌症陰霾，迎向復康之路。

雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會由二零一八年九月起成為香港防癌會 — 賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃的夥伴機構，在新界區（離島、荃灣及葵青區除外）營辦大埔中心，為不同階段的癌症患者和其家人提供全人關顧模式的支援。

▲ 癌患者繪畫的和諧粉彩畫作

▲ 在小組活動中，認識朋輩也更了解自己的需要

▲ 透過視像軟件，留在家中也可學習「八段錦」，鍛鍊體魄

▲ 跟着導師的指示，親手製作安睡乳液

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