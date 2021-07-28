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【小老闆生意經@iM網欄】勞力是無止境 勞力士為疫市下升值奇葩

名人薈萃 21:48 2021/07/28

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正所謂「勞力是無止境，活著多好不需要靠物證」。此歌詞導出多少愛買「撈」者的心聲。不少人覺得買名錶是十分奢侈，感覺予人貪慕虛榮，但其實本欄亦曾多次提及奢侈品可以保值或有升值潛力的事實。

 

貨源短缺 二手市場有價有市

 

說起勞力士，是不少人夢寐追求的名錶品牌，這個品牌某程度上亦是一種品味和身份的象徵。雖然這個說法很諷刺，戴名錶就代表在社會上有地位？不過諷刺的同時亦都是事實，在香港這個商業社會，很多成功人士為了更有社會身份象徵，都起碼有一隻「撈」傍身。正如藝人杜汶澤曾幽默地說過：「出黎行冇返隻勞，人唔係睇你唔起，係睇你唔到呀！」

 

女士們愛買名牌包包，男士們就喜歡買名錶，尤其是對於工作上需要面對客戶或提供銷售服務的人來說，名牌就好像是生活上的必需品般。職場上打扮光鮮，某程度亦更容易接洽到更多客戶。

 

至於勞力士有什麼賣點？主要是其品牌歷史悠久，手工設計經典，錶款即使推出幾十年後依然跟得上時代的步伐，戴出街亦不會予人落伍的感覺。而疫情影響下，部份製造名錶的零件供應緊張，令到這類名錶的在市場上買少見少。勞力士的價值多年來在二手市場上活躍，大部分款式有價有市，當炒款式在二手市場上更不愁沒有人接貨；一些限量款在市場上更是可遇不可求，不是有錢就可以買到，要靠關係、身份等等，就好像女士們最喜愛的「愛馬仕」包包一樣。

 

名錶保值程度高

 

至於什麼款式的勞力士最有保值潛力？時下最熱賣的一定是Rolex GMT、Rolex Submariner及Daytona。這三款錶的價值近年幾級跳地上升，即使部分型號原來定價不過10萬元，但在二手市場上的價格已翻倍，甚至在一手市場更有價格上調的趨勢。市場上受歡迎的消費品向來都是早買早享受。而愈遲買，入手難度除了增加外，價格往往亦有著驚人的升幅。

 

勞力士是鐘錶市場炙手可熱的品牌，不少人趁錶款推出初期購入，除了自用外，更希望賺取價格上的升幅。更有不少以投資角度出發的買家經常錶換錶，享受每一隻錶的價格升幅，其後再換到一隻定價更貴的錶。這種另類的投資保值法在這幾年更是相當之盛行。

 

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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