【跟錢家學理財@iM網欄】建立適合自己的可持續投資組合 如何加入可持續投資元素?

隨著人們的環保和社會責任意識日漸提升，可持續投資亦備受重視。散戶如果想在投資加入可持續或ESG元素，可以買入有關基金，亦可以自行選股，建立一個適合自己的可持續投資組合。

現時，得到證監會認可的綠色基金和ESG基金有超過60隻，投資者可以在證監會網站查閱這些基金的資料。

投資者如果想主動一點，可以自行選股，建立一個有可持續風格的投資組合。可持續是一種超越風險回報的價值取向，投資手法或策略亦有別於傳統。常見的可持續投資策略有幾種，例如投資於指定的可持續主題，例如潔淨能源、低碳，或促進性別多元化的公司或投資產品；又或者是從同業當中，選擇在可持續方面表現優秀的公司。現時有些市場數據提供者，例如恒生指數有限公司，有就上市公司的可持續或ESG表現評級，有助大家找出當中的佼佼者。

散戶亦可以利用排除法，剔除那些有違可持續理念，對環境及社會有負面影響的公司和行業。

散戶也可以採用ESG整合的方法，把ESG因子納入傳統的財務分析之中，以全面評估所投資企業和產品的風險回報，以及長期價值。之不過，綜合分析財務和非財務的數據和資料，實行起來相對複雜，一般散戶或會感到吃力。



有別於傳統選股，要了解一家公司的可持續表現，我們需要看公司非財務方面的資料和數據，上市公司的ESG報告（或可持續發展報告）是我們了解公司可持續表現的重要材料。

更多跟錢家學理財@投委會錢生的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！