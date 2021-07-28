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【跟錢家學理財@iM網欄】建立適合自己的可持續投資組合 如何加入可持續投資元素?

名人薈萃 20:18 2021/07/28

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隨著人們的環保和社會責任意識日漸提升，可持續投資亦備受重視。散戶如果想在投資加入可持續或ESG元素，可以買入有關基金，亦可以自行選股，建立一個適合自己的可持續投資組合。

現時，得到證監會認可的綠色基金和ESG基金有超過60隻，投資者可以在證監會網站查閱這些基金的資料。

投資者如果想主動一點，可以自行選股，建立一個有可持續風格的投資組合。可持續是一種超越風險回報的價值取向，投資手法或策略亦有別於傳統。常見的可持續投資策略有幾種，例如投資於指定的可持續主題，例如潔淨能源、低碳，或促進性別多元化的公司或投資產品；又或者是從同業當中，選擇在可持續方面表現優秀的公司。現時有些市場數據提供者，例如恒生指數有限公司，有就上市公司的可持續或ESG表現評級，有助大家找出當中的佼佼者。

散戶亦可以利用排除法，剔除那些有違可持續理念，對環境及社會有負面影響的公司和行業。

散戶也可以採用ESG整合的方法，把ESG因子納入傳統的財務分析之中，以全面評估所投資企業和產品的風險回報，以及長期價值。之不過，綜合分析財務和非財務的數據和資料，實行起來相對複雜，一般散戶或會感到吃力。


有別於傳統選股，要了解一家公司的可持續表現，我們需要看公司非財務方面的資料和數據，上市公司的ESG報告（或可持續發展報告）是我們了解公司可持續表現的重要材料。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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