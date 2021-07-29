【C家教路@iM網欄】政策市難預料 惟相信行業長期趨勢可延續

現時市場仍然恐懼政策會燃燒至其餘貼緊民生的板塊， 高估值的醫療保健板塊明顯是首當其衝。不過， 醫療板塊早就是圍繞著政策走的，力度較強的政策 (全國帶量採購) 於2018年已有實行過，兩票制、帶量採購、 醫保等字眼可說是老是常出現， 最近還推出了收緊臨床研發門檻及推動公共醫院高質量發展的政策。 但當中也有利好如外包研發機構、創新藥企等行業。 筆者認為這個趨勢仍會延續，始終「國產替代」是個大趨勢， 國內的醫療科技仍比海外稍為落後，尤其這些與性命攸關的行業， 相信長遠仍會得到政策扶持， 股票市場將會繼續成為醫療行業的重要融資渠道。可是， 問題是能否掌握到這個板塊裡， 哪些子行業未來可繼續受惠並獻出高增長。然而， 筆者仍相信外包研發機構、創新藥企， 以及管理醫院等企業仍在國內醫療發展上扮演著重要的角色。

整體而言，現時港股仿佛正處身於平行時空，在恒指大跌數千點後， 正值業績期的環球市場表現仍看似穩定。雖然恒指於周三（28日） 反彈數百點，而且RSI指標已跌近20， 但無論從市盈率或是股權風險溢價上看，都未到達近期歷史低/高位 ，反映仍存在一定下行風險。因此，筆者看法仍是保守， 並在調整各個板塊的整體倉位，主力少許短線操作， 以及部署剩下來的核心持股。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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