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【C家教路@iM網欄】政策市難預料 惟相信行業長期趨勢可延續

名人薈萃 09:08 2021/07/29

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港股自3月起進入上落市狀態，期間政策打壓平台經濟股的消息一直都有出現，但最近7月頭起始乎力度開始加大，尤其美股上的中概股所受的影響較大。現時港股市場已全面進入政策恐懼市，率先由國內教育板塊於上周五展開這個黑天鵝事件的序幕。國內政府把教育機構忽然變成非牟利組織的政策，還限制當中融資的渠道，實在嚇怕了環球投資者，其業界的營運者相信亦非常無奈。美股中概股中的教育股—好未來（TAL） 上周五（23日）急瀉逾七成，截至筆者撰稿時年度至今更跌逾92%。

現時市場仍然恐懼政策會燃燒至其餘貼緊民生的板塊，高估值的醫療保健板塊明顯是首當其衝。不過，醫療板塊早就是圍繞著政策走的，力度較強的政策 (全國帶量採購) 於2018年已有實行過，兩票制、帶量採購、醫保等字眼可說是老是常出現，最近還推出了收緊臨床研發門檻及推動公共醫院高質量發展的政策。但當中也有利好如外包研發機構、創新藥企等行業。筆者認為這個趨勢仍會延續，始終「國產替代」是個大趨勢，國內的醫療科技仍比海外稍為落後，尤其這些與性命攸關的行業，相信長遠仍會得到政策扶持，股票市場將會繼續成為醫療行業的重要融資渠道。可是，問題是能否掌握到這個板塊裡，哪些子行業未來可繼續受惠並獻出高增長。然而，筆者仍相信外包研發機構、創新藥企，以及管理醫院等企業仍在國內醫療發展上扮演著重要的角色。

整體而言，現時港股仿佛正處身於平行時空，在恒指大跌數千點後，正值業績期的環球市場表現仍看似穩定。雖然恒指於周三（28日）反彈數百點，而且RSI指標已跌近20，但無論從市盈率或是股權風險溢價上看，都未到達近期歷史低/高位，反映仍存在一定下行風險。因此，筆者看法仍是保守，並在調整各個板塊的整體倉位，主力少許短線操作，以及部署剩下來的核心持股。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時並沒持有以上股票的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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