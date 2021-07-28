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【吉利175】吉利組合營公司 開發混合動力電池

股樓投資 20:24 2021/07/28

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在電動車領域連番投資的吉利汽車(00175)宣布，公司附屬吉潤汽車與母公司吉利汽車集團及內地上市的鋰離子電池生產商欣旺達(深：300207)立合資協議，據此，訂約方同意成立合資公司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。合資公司之註冊資本將為１億元人民幣，將由吉潤汽車、欣旺達及吉利汽車集團分別出資41.5％、30％及28.5％。合資公司成立構成公司之關連交易。

【阿里巴巴9988】阿里披露軟銀持股24.8% 續為最大股東   詳情請看【下一頁

吉利指出，成立合資公司將利用訂約各方在中國製造新能源汽車電池方面的優勢、資源及專業知識，從而將確保集團在未來獲得穩定的電動車電池供應。為配合政府利用節能技術進行汽車轉型及提升效能的措施，集團致力開發能減少碳排放及節省更多能源的汽車。公司相信透過成立合資公司，集團將能提升其供應鏈能力並有效減少成本。於合資公司成立完成後，合資公司的財務業績將使用權益法於集團之綜合財務報表內入賬。

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撰文 : 李尚毅

吉利汽車（00175） 港股

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