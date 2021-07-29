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【上車盤】洪水橋輕鐵站旁　樓齡未夠30年　破頂價500萬易手

股樓投資 10:30 2021/07/29

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樓價持續高企，不少人都到大西北一帶置業，而「愈住愈遠」也料成香港樓市的大勢所趨。美聯物業龍國榮說，洪水橋朗峰園2座高層A室，兩房間隔，實用面積362平方呎，向北享市景，月前叫價約520萬元放盤，獲區內首置客洽商，終以500萬元易手，實用呎價約13,812元，創同類分層戶新高。 

代理續說，買家鍾情上址環境舒適，景觀開揚，而且睇好該區日後發展潛力，故考慮不久即決定承接。從代理提供的相片可見，單位以傳統「眼鏡房」開則，客飯廳開則四正，廚房及浴室空間算寬敞。 

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資料顯示，朗峰園位於洪水橋北新發展洪順路9號，於1996年1月開始入伙，共有2座住宅大廈，提供186個單位，實用面積約362平方呎至718平方呎。據了解，原業主於2017年3月以約348萬元購入上址，現帳面獲利約152萬元，物業期內升值約43.7%。

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 洪水橋 朗峰園 美聯物業

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