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【網民熱話】職場上陷困境 因虛心求問被罵 網民：寧願被罵也不想出錯

理財智慧 19:35 2021/07/28

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「虛心求問、不恥下問」是我們從小學習的觀念，特別是在求學時期，老師經常鼓勵學生在遇到不明白或不認識的東西，應該敢於虛心向別人請教。但最近有台灣網友在網上發文，指虛心求問不論在學習階段或進入職場後，結果也與預期不一樣，甚至會因此遇上虛心求問所引起的種種問題，因此在網上發文向網友們請教意見。

網民經歷：

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【精明理財】網傳美國基金大舉拋售中港資產 港股連跌2日後反彈 網民:擔心中方作出相應的反制措施 【下一頁

帖文一出後，引起網民熱烈的討論，樓主首先分享了自己對於此事的看法「我仍然會問，即使被罵也要問清楚，反而到時做錯也會被罵，做錯被罵更要重做一次，寧願問清楚一次做好」不少網民也同意樓主的觀點，指「寧願被罵也不想出錯」、「寧願有笨問題，也不要做出蠢事情」、「如果被罵可以做好事情的話，寧願被罵」

 

有網友則指願意求問，是一個良好的工作態度，「一個員工願意虛心求問，顯示員工願意學習，代表他對工作的態度是認真的」、「不少新入職的員工都需要時間去適應環境，當然有發問的需要」有些網友也指願意求問，總比自以為是好，「如果不問，到時做錯或自以為是，反而令上司留下一個壞印象」、「樓主應該從中學習，當他日成為公司管理層時，反而要對下屬多忍讓」

 

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責任編輯：陳佳恩

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