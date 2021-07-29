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【東京奧運】滑板奪金制服吸晴 Nike再推聯名波鞋（多圖）

環球社會熱點 10:05 2021/07/29

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東京奧運除了體育賽事及運動員備受注目外，連帶體育服飾亦深受歡迎。勇奪奧運滑板金牌的兩位日本選手堀米雄斗及西矢椛，在賽事所穿著的奧運服飾同樣吸引目光。負責設計滑板服飾的品牌Nike更乘勢推出相關系列波鞋，本月底在新加坡率先發售。

滑板賽揭幕 日本堀米雄斗奪首冠 【下一頁】

日本勇奪奧運滑板金牌的兩位選手堀米雄斗及西矢椛，其穿著的滑板服飾引人關注。負責設計滑板服飾的Nike與荷蘭藝術家和前滑板運動員 Piet Parra 合作，為美國、法國、巴西及東道主日本設計抽象印花的服飾。

其中 Piet Parra以巴西國旗綠色及黃色，繪畫成綠意盎然的風景及陽光照射明亮曲線，用色大膽突出。法國滑板選手用色亦相對誇張，突顯休閒時尚風，包括男子組穿著印有巴黎鐵塔的印花POLO衫及九分褲。

    點擊圖片放大
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13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城 【下一頁】

至於美國滑板隊服飾則印有海岸圖案，以及以多種顏色拼湊而成，東道主日本的服飾則印有最具代表性的富士山及鶴的圖案，充滿象徵意義。 有不少網民對Nike設計的滑板服飾深感興趣，據悉以日本版服飾最受歡迎。

Nike SB更乘勢與Piet Parra 推出聯乘波鞋Dunk Low Pro，以標誌性的波浪幾何圖案及色彩繽紛的漩渦線條，突顯Piet Parra 的風格，而波鞋將於本月29日在新加坡率先有售。

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責任編輯：郭麗明

運動 運動員 網絡熱話 時裝服飾 奧運會 日本 東京 Nike 滑板 設計

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