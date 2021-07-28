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【示範單位】上環HOLLYWOOD HILL現樓單位　400呎大一房間隔　酒店式裝潢時尚型格

股樓投資 19:23 2021/07/28

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興勝創建（00896）旗下上環荷李活道新盤HOLLYWOOD HILL開放現樓示範單位，為10樓A室，單位實用面積400平方呎，屬大一房套間隔。

單位內櫳採酒店式設計，入門即見開放式廚房，設吊櫃、電磁爐等基本設備，工作枱面呈L型，盡用空間。客廳與廚房相連，設計師於大廳擺放兩組沙發，其中一側擺放上餐桌作為用餐區。整個大廳以黃、白、黑色為主調，用色明亮時尚。

HOLLYWOOD HILL現樓示範單位圖片

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單位睡房空間闊絡，放置大雙人床後仍有大量空位可三邊落床。現樓單位設計成一側擺儲物櫃，另一側擺放衣櫃、書桌及及梳妝台。單位套廁則設有浴缸。房間整體色調及設計延續客廳的黃黑色，廁所亦以雲石牆身及黑金色設備營造高級時尚感。

興勝創建控股執行董事周嘉峯表示，HOLLYWOOD HILL價單將於8月上旬公布，價格將參考同區一手及二手單位，相關呎價約3萬至4萬元。他續指，項目最大賣點為可「即買即住即收租」，買家買入現樓單位即附送價值數十萬元的家具及電器佈置，相信可吸引港島區上班族等用家以及投資者買入市。

HOLLYWOOD HILL共設兩個現樓示範單位，並由即日起開放10樓A室予公眾參觀，據悉另一個示範單位仍在籌備中，即將於日內開放。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 HOLLYWOOD HILL 興勝創建（00896） 上環

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