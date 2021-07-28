【台灣有樂@iM網欄】疫情中的小確幸 發票開彩中了200元台幣

今天是2021年7月27日，台灣從今天開始，經過超過兩個月的防疫三級警戒，將會降至二級。這次的防疫警戒降級，確實是有一些警戒措施放寬了，例如在戶外有需要飲食時可以暫時拿掉口罩、可以舉行室內50人/室外100人的活動或婚宴等。另外，雖然政府宣布餐廳只要符合規定，客人就可以在餐廳內用，但並不是各縣市都跟隨中央政策，例如台北和新北就仍然維持餐廳只能做外賣。無論最後政策是怎樣，我很單純地只希望疫情能夠控制下來，大家健健康康過正常生活，真的非常期待這一天很快會來臨。

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最近這段時間大家都在湊奧運熱潮，但是因為我家沒有電視機也沒有安裝收費電視，所以我以為就沒得收看賽事直播。後來有朋友告訴我台灣的網路平台也有轉播，只要有電腦或手機又有網路，就能隨時隨地都可以看到。其實現今科技及網絡都這麼發達，我為什麼只有最傳統的傳播媒介？看來，我可能老了... 。但沒關係，結果才是最重要，昨晚我就是利用手機看着香港男子花劍代表張家朗奪得金牌。而現在，我就一邊打字，一邊透過電腦，看着台灣的郭婞淳，在女子59公斤舉重刷新奧運紀錄，為台灣奪得今屆首面金牌。今屆奧運會的成績讓我非常激動，可能我對於辛苦鍛練默默耕耘終於被看見的那種感覺滿了解，尤其看到張家朗得金，我差點哭了出來。所以不論最後什麼成績，我都非常佩服每一位運動員。

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可能因為疫情和奧運都是大家比較關注的事件，所以無論是新聞報道或社交平台都是在報道或分享關於疫情和奧運的資訊。但還好前兩天剛好是兩個月一次的發票終於開獎，馬上打破沉悶的星期日。我立刻打開發票存摺應用程式來對獎，結果在30多張發票當中，有一張中了200台幣，又再一次體驗到台灣人所說的小確幸。

可能很多香港朋友都知道，其實台灣的發票每一張都是一張彩票，每兩個月就會開獎一次，最高獎金有1000千萬台幣，只要發票號碼跟中獎號碼完全相同就可領取。除了最高獎金1000萬台幣，還設有200萬、20萬、4萬、1萬、4千、1千和200，當然全部都是以台幣計算。當購物是，除了可以領取實體發票，也可以利用載具儲存電子發票，所有發票就會儲存在發票存摺應用程式，此應用程式也可以綁定銀行帳戶，每次開獎程式也會幫你核對，若有中獎，獎金也會存入所綁定的銀行帳戶，真的非常方便。

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今天最後想分享的是，在我開始打這一篇網欄的時候，就有朋友打電話給我說今天就可以預約注射疫苗，我就立即利用手機上的健保應用程式來預約，只要在應用程式輸入台灣健保卡號碼及個人資料，在選擇時間和地點，不用2分鐘我就辦妥所有預約手續，而且注射疫苗的地點只來我家大概3分鐘的步行路程，真的是非常方便。我這個星期五就會去注射疫苗，到時候再跟大家分享在台灣注射疫苗的過程吧。