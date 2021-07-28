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【港股市況】瑞銀財管：三大可能性觸發監管風波結束　目前中資股仍未見底

股市 19:20 2021/07/28

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【港股市況】瑞銀財管：三大可能性觸發監管風波結束　目前中資股仍未見底

近日中港股市大跌，瑞銀環球財富管理投資總監Kelvin Tay警告，中資股仍有下跌空間，股市並未見底，現階段尚未到「撈底」時機。Kelvin Tay接受CNBC訪問時表示，由於中國監管機構正收緊對科技及教育等行業的監管，現時有大量機構投資者正重新審視投資中資股的風險，相信他們需要數周去決定是否減持或增持中資股，但他估計，基金逐步減持的可能性較大，因目前並非趁低吸納的好時機。

科網股早前急瀉，後市如何？詳見【下一頁】

他表示，今年經濟增長沒有異議，美國經濟增長7%，歐元區增長4.3%，反過來可能可以拉動中國經濟增長，而明年十月的政治局會議，恰巧是中國國家主席習近平第二個五年任期結束，對中國來說是「非常非常重要的事件」。

對於中國監管風波何時結束，Tay預期有三種可能性引發有關終結：（1）第一個可能性或於本周或下周出現，要留意政治局會議的情況，以尋求監管線索；（2）中國經濟增長大幅減慢，但這個可能性偏低，若經濟突然放慢，中央或會在監管路上暫時後退一步；（3）中美關係出現戲劇性的變化，兩國關係顯著改善，令投資者情緒突然變好，但這個可能性是三者之一最小。

相關文章：【港股市況】大摩：市場重新評價中資股、料下行空間逾兩成　重申未到「撈底」時

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港股 下跌空間 中共中央政治局 財富及資產管理 瑞銀 中美關係

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