【逆市開店】酒吧經營困難　PONG集團逆市變陣加開2間日式餐廳

▲ PONG集團主席及董事長趙朗表示，將軍澳多年輕家庭喜愛吃日本菜。（PONG集團提供圖片）

疫情下不少餐廳逆市開店，甚至比結業的餐廳多。根據Openrice的數據顯示，以今年6月為例，日式餐廳在40間結業的同時就有87間新開張，為何日式餐廳那麼受歡迎？

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PONG集團原本於香港經營3間酒吧，但疫情下一度被迫停業，其主席及董事長趙朗認為，不能坐等疫情完結，由於港人愛吃日本菜，故斥資8位數字，於今年2月在將軍澳開設日式居酒屋「本店」及鐵板燒料理「三原鐵板燒」。「近年將軍澳多年輕家庭，收入相對較高，他們喜愛吃日本菜，但該區卻無鐵板燒，居酒屋亦較少。」

隨着本地疫情緩和及消費氣氛向好，他坦言，最近一兩個月生意有好轉，對兩間新店的生意審慎樂觀，更將酒吧部分員工調派到餐廳。現時食肆採用B及C類混合模式經營，B區維持4人一枱，已接種疫苗的員工才可進入6人一枱的C區，希望限聚令繼續放寬。

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記者：朱悅瀅

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