【家朗熱潮】眼見做運動員獲獎可獲豐厚獎金 「有得諗」？ 網民：台上一分鐘 台下十年功

香港運動員於今屆東京奧運接連創下佳績，為本港奪得一面金牌和一面銀牌，有見及此，有一名網民於網上討論區發文，以「做運動員真是值得考慮」為題，指恒基地產 （00012） 宣佈，將透過「恒基精英運動員嘉許計劃」，向張家朗送出500萬獎金，及向何詩蓓送出港幣250萬元奬金。

延伸閱讀：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【家朗熱潮】對劍擊產生興趣 想投身做運動員 網民：你堅持每日跑30分鐘先再說 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，他們認為樓主只看見運動員表面風光，但沒有看見背後所付出的辛苦，並附和道：「人家可能練了二十年」、「要靠天份，再加努力才可以。」、「訓練當中的苦楚不是人人可以應付得到。」、「很多從小已經開始玩運動，現在想太遲了。」、「等看香港人一窩蜂去學劍擊，想問96年以後，還有多少人學習風帆？」、「台上一分鐘，台下十年功。」

其他網民回應：

有得做運動又有錢收，那你快點去做運動員啦！

照一照鏡子先吧！

學游水好一點。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔