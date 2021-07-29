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【有故事的人@iM網欄】都市「義靈」 間歇性無理取鬧

名人薈萃 09:03 2021/07/29

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孩子偶鬧脾氣，倒是正常，最後也想疼他的人哄哄他，感受被關注愛護的一刻。
但當小孩越發無理取鬧，變得一發不可收拾，父母需化身「叻爸叻媽」，留神看出箇中眉目。

凡仙（註）的朋友剛好就是這麼一位「叻叻太」，能對小孩無故發飆，大概理出個頭緒來。
「叻叻太」七歲的兒子一天忽然性情大變，從乖乖仔變得愛找渣、愛鬧事，一改平日溫和的性情，就是蠻、不講理。對爸媽爺爺嬤嬤的好言相勸，毫無悔意的一一頂撞。
就是回嘴，又怎樣！
敬酒不吃吃罰酒，他爸一氣之下，苛責變成每晚的飯後「甜」點。
家裡的氣場晚晚升溫，如正午毒陽般火熱。
叻叻太眼見不是辦法，她也向學校查問過，但老師對這突然的頑劣態度，亦找不出原因。心想，難道要找心理學家不成？
然後她想起了凡仙。

跟凡仙解釋緣由。
只過了一天，凡仙便回話，問叻叻太最近是否和孩子走過一片很多樹木，很幽靜的地方。
叻叻太翻看她的家庭行事簿（當然是IG），原來前陣子她們一家參加了朋友遷入新居的聚會。
朋友的新居不是問題，問題在於小孩他的體質，與朋友住所跟港鐵站之間的一段路。


這段路風景很好，一旁長滿茂盛的樹木。
日間走在樹蔭底下，迎陣涼風，甚是恰意。晚上月影婆娑，清幽肅靜，飯後散步的人多得很。
只是叻叻太她們當晚回家的時候有點晚，路絕人煙，之後小孩便慢慢出現「扭計」情況。
還好凡仙這狀況難不上他，過了兩天，小孩就已經恢復常態。

原來小孩無理大鬧這狀況，之前曾經出現過。
上一次小孩也是無緣無故天天發脾氣，叻太太是偶然與凡仙訴苦提及，才僥幸找出辦法來。
凡仙「瞭解」過後，同樣是問她們曾去過的地方：「是一處很清幽、很寧靜的地方，妳想想看。」
叻叻太住處是市區，不可能是住生活的常到處。
然後想到一家趁假日去了山上近水邊的地方遠足，那裡交通方便、平路易走、休憩的地方政府不少，適合帶小孩，而且是看日落打卡的旺點。
她還別出心裁的在附近的酒店訂了個房間做staycation，看完日落走一段路就可以休息吃喝，完美的一個晚上。
於從清晨開始遠足，走到黃昏，看著日落西陲，興盡量而返，卻想不到回家後小孩就變了樣。

遠足台灣黑水塘營地（圖／Jackie Cheng）

自此之後，叻叻太就著小孩體質的關係，常常帶小孩作戶外活動，特別是曬太陽，吸收陽光維生素（維生素D）、接受紫外線的照射、增加吞噬細胞活力、增強「各種」免疫功能。


*註:  他有都市異靈能力，能與動物、靈體溝通，幫助他們，但從不以此賺取金錢，我們都叫這位都市「義靈」：凡仙。

「光影‧赤灣」- 關家興《泥涌日出》

作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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撰文 : 寡言（梁偉英）

欄名 : 有故事的人

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