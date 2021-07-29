【疫市開店】竜王居酒屋逆市北角開店　港人願花錢飲食「飛機貨」即日售罄

▲ 竜王聯合創辦人李鑑峰（左）透露，疫情下港人無法去日本旅行，客人願意付較高的價錢享受高質素的食物。右為另一聯合創辦人孔志華。（陳靜儀攝）

疫情下不少餐廳逆市開店，甚至比結業的餐廳多。根據Openrice的數據顯示，今年6月共有535間餐廳開張，但只有344間餐廳結業；5月則有454間餐廳開張，當中包括5月底開業的日式居酒屋「竜王」。

【疫市開店】意大利餐廳Pici母公司開新店 過萬平方呎開4間餐廳

【疫市營商】日本生活雜貨店LOFT攻中國市場 計劃再開店建物流網點

「竜王」聯合創辦人李鑑峰坦言，現時有更多機會拿取日本的稀有食材，如白海膽、腦天等，以往只有本港高級食府或到日本才享受到，故更有信心經營日式餐廳。「估計因日本靠旅遊業，疫情下旅客大減，加上疫情令日本人減少外出用膳，當地餐廳難以容納所有日本食材，唯有加強外銷。」

▲ 右上方的海膽壽司，採用日本的稀有食材白海膽。（陳靜儀攝）

他透露，疫情下港人無法去日本旅行，因此客人願意付較高的價錢享受高質素的食物。「每日都有飛機貨到港，雖然價錢相對其他食物貴，但仍即日售罄，熟客更每星期到訪2至3次。」

熟客每星期到訪數次 一星期約5晚滿座

「竜王」聯合創辦人孔志華補充，一星期大概有5晚滿座，連平日夜晚的預約亦受歡迎，希望10至12個月可以回本。雖然現時維持4人限聚，但一般很少人會一行十多人食日式餐廳，故對餐廳的影響較小。

▲ 「竜王」聯合創辦人李鑑峰透露，每日都有飛機貨到港，雖然價錢相對其他食物貴，但仍即日售罄。（陳靜儀攝）

兩人斥資200萬元開設該餐廳，並選址於北角的商場。孔表示，主要客群為鄰近大型屋苑的住客及寫字樓客。「北角區為傳統老區，以中式食肆為主，故走日式食肆路線才有競爭力，加上日式食肆講究衛生，商場給人潔淨的感覺，同時能吸商場人流。」

開店的步伐不止於此，李透露，現時正物色位置，並因應不同地區的需求開設不同的日式餐廳。「工商業區以日式便當為主，住宅區則打造中價居酒屋。」

【疫市開店】二手錶市場需求旺盛 二手錶店斥8位數字開舖吸客

記者：朱悅瀅

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】