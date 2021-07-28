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日本新冠肺炎確診數連續2日創單日新高　東京增逾9500宗

環球政經 19:27 2021/07/28

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東京奧運早前正式開幕，當地疫情單日增逾3000宗。日本今天（28日）共新增超過9500宗確診個案，是自去年疫情爆發以來，確診數較高的紀錄，連續2日創單日新增破9000例。當中東京確診數較高，為3177宗。

綜合報道，日本單日增9576宗新冠肺炎確診個案，當中東京為3177宗、埼玉縣為870宗、神奈川縣為1051宗、石川縣119宗，千葉縣577宗，茨城縣增194宗、京都府為175宗，另有8宗死亡個案。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔預料，因上周假期或造成檢測程序延遲，未來數日確診患者或會持續增加。東京奧組委周三（28日）確認，新增16宗與奧運相關確診個案，累計至169宗。東京都知事小池百合子指出，尚未接種疫苗年輕人重症患者數目增加，她又呼籲年輕人盡快接種疫苗。


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責任編輯：黎淑雯

 

疫苗 新冠肺炎疫情 疫情 經濟 編輯 茨城 千葉 肺炎 京都 日本

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