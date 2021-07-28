【港股追蹤】騰訊音樂解除獨家網絡音樂版權 網易雲音樂隨即接觸版權方 洽談合作事宜

內媒報導指，於市監局責令騰訊（00700）及騰訊音樂（美：TME）解除獨家網絡音樂版權後，網易（09999）旗下網易雲正與眾多唱片公司就非獨家版權接洽。網易全日升7.8%，報140.6元，成交15.9億元。

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報導稱，網易雲音樂已與杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等版權方接洽，涉及周杰倫、五月天、SHE等的音樂作品。

網易雲回應指，公司確實正與多個版權方洽談，歡迎與更多夥伴建立、恢復合作關係。公司將會積極履行平台責任，促進行業發展。

另外，網易雲音樂已於5月底向聯交所遞交上市申請。

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