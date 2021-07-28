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【港股追蹤】騰訊音樂解除獨家網絡音樂版權 網易雲音樂隨即接觸版權方 洽談合作事宜

股樓投資 19:42 2021/07/28

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內媒報導指，於市監局責令騰訊（00700）及騰訊音樂（美：TME）解除獨家網絡音樂版權後，網易（09999）旗下網易雲正與眾多唱片公司就非獨家版權接洽。網易全日升7.8%，報140.6元，成交15.9億元。

【大行點睇】和電香港中期業績遜預期 提升派息比率至100% 獲瑞銀看好長期收入  詳情請看[下一頁]

報導稱，網易雲音樂已與杰威爾、相信音樂、摩登天空、華研音樂等版權方接洽，涉及周杰倫、五月天、SHE等的音樂作品。

網易雲回應指，公司確實正與多個版權方洽談，歡迎與更多夥伴建立、恢復合作關係。公司將會積極履行平台責任，促進行業發展。

另外，網易雲音樂已於5月底向聯交所遞交上市申請。

【小米1810】雷軍為小米造車徵才 招500精英研發L4級自動駕駛技術  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 騰訊音樂（美：TME） 網易（美：NTES） 港股 音樂 周杰倫 成交 五月天 騰訊

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