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Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售

科技 20:30 2021/07/28

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Facebook昨（27日）在美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）建議下，主動召回Oculus Quest 2臉罩設備，並宣布暫停其於全球銷售。

Facebook（fb）VR頭盔Oculus Quest 2近日收到用戶投訴，疑存安全隱憂。Facebook昨（27日）在美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）建議下，主動召回Oculus Quest 2臉罩設備，並宣布暫停其於全球銷售。

據外媒The Verge報道，美國消費品安全委員會已收到有關Oculus Quest 2的5,716份皮膚刺激事件報告。Facebook Reality Labs 負責人Andrew Bosworth表示，有部分Quest 2使用者稱，他們不管是使用隨附的或是額外加購的可換式泡綿臉罩襯墊後，都會出現皮膚過敏的情況。

目前預計Facebook將分別從美國及加拿大召回約400萬部和17萬部Oculus Quest2。Bosworth指出，Facebook在接獲報告後已經重新檢視生產過程，但並沒有發現任何有害的物質在臉墊裡面。但安全起見，該企還是主動提出召回相關零件。Facebook表示，會提供免費的矽膠製臉墊作代替，用家現時可到Oculus官網進行登記手續。

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據悉，Facebook將暫時停售Oculus Quest 2，預計8月24日能回復正常銷售。Oculus也趁機推出新的128GB儲存空間版本Quest 2，並稱會直接取代 64GB版本，售價則保持299美元（約2326港元），在8月24日正式開售。

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責任編輯：張凱琳

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