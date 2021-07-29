【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意

同一屋簷下，難免會發生些糾紛，近日就有網民到討論區發帖，稱自己住在公屋，由於哥哥老婆很自私和斤斤計較，現在害怕母親百年歸老後，哥哥和他老婆會趕他出門。

事主經歷：

















【樓市熱話】為完成小時候夢想 應否租住凶宅？ 網民：世界最兇惡的鬼是「窮鬼」 【下一頁】

帖文一出，不少網民都認為此舉並沒有可能，「不可能，公屋家庭除名必須所有人簽名同意，除非你吃了迷藥簽名同意」、「你是成員，他沒有可能踢你走，踢你走他要還回單位」、「不可能單方面除名，沒有人可以除你名，除了你自己」、「你是單位家庭成員，有權居住」、「公屋除名很麻煩，不是簽個名就可以」。

根據房屋委員會資料，公屋戶主去世或遷出後，單位的租約可無條件地批予在單位內居住亦是認可成員的戶主配偶；倘若戶籍內並無戶主的在生配偶，有關的租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但他們須接受「全面經濟狀況審查」（包括入息及資產審查）及「住宅物業權審查」，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。

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責任編輯：黃苑筠