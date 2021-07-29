  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 09:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意

理財智慧 09:00 2021/07/29

分享：

同一屋簷下，難免會發生些糾紛，近日就有網民到討論區發帖，稱自己住在公屋，由於哥哥老婆很自私和斤斤計較，現在害怕母親百年歸老後，哥哥和他老婆會趕他出門。

事主經歷：

 

【樓市熱話】為完成小時候夢想 應否租住凶宅？ 網民：世界最兇惡的鬼是「窮鬼」　【下一頁

帖文一出，不少網民都認為此舉並沒有可能，「不可能，公屋家庭除名必須所有人簽名同意，除非你吃了迷藥簽名同意」、「你是成員，他沒有可能踢你走，踢你走他要還回單位」、「不可能單方面除名，沒有人可以除你名，除了你自己」、「你是單位家庭成員，有權居住」、「公屋除名很麻煩，不是簽個名就可以」。

根據房屋委員會資料，公屋戶主去世或遷出後，單位的租約可無條件地批予在單位內居住亦是認可成員的戶主配偶；倘若戶籍內並無戶主的在生配偶，有關的租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但他們須接受「全面經濟狀況審查」（包括入息及資產審查）及「住宅物業權審查」，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

物業 經濟 公屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？
【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？
【都市診療室】多囊卵巢症
【都市診療室】多囊卵巢症
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元