【東京奧運】奈良老店推多款奧運限定商品　小鹿商標變運動選手（多圖）

▲ 品牌亦與日本運動品牌美津濃（Mizuno）聯乘，推出 5 款運動系列達摩。（中川政七商店）

東京奧運正在進行，而日本奈良老店「中川政七商店」亦推出多款奧運限定商品，將品牌商標內的小鹿變成運動選手，印在茶杯、手巾、Ｔ恤上。品牌亦與日本運動品牌美津濃（Mizuno）聯乘，推出 5 款運動系列達摩。

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「中川政七商店」這次推出的茶杯，是將品牌商標上的鹿變成運動圖示，有足球、體操、排球等。據產品介紹，茶杯由美濃燒製成的瓷杯，可當作水杯使用售價為 880 日圓 （約62港元）。

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至於「達摩」一向是中川政七商店的標誌商品，品牌這次與運動品牌美津濃（Mizuno）聯乘，推出運動系列達摩，有足球、乒乓球、排球、柔道和棒球 5 種運動項目，支持者更可以在達摩的背面寫上自己支持的選手號碼祈福。「達摩」除了有單個售賣，也推出一盒 25 個的版本。單個售價為 495 日元（約35港元），一盒 25 個則售 11,000 日圓（約778港元）。

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記者：廖淑瑩