【職場熱話】扮窮呃同事話住劏房 但另有實情 網民搞笑回應「訓醒未呀？」

有錢人裝窮追女生，你一定有聽聞過，但近日有一名網民於網上討論區發文，以「扮窮騙同事說我住劏房」為題，表示自己其實住九龍塘3000呎獨立屋。

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【樓市熱話】重慶大廈劏房月租最平$3500 另設「女性單人床位」$1800抵唔抵？ 網民：真係買個地點方便 【下一頁】

此帖文一出，引來網民熱議，有些網民跟樓主開玩笑地說：「天橋底有超過萬呎花園和車位。」、「睡醒了嗎？」、「你如實跟同事們說，你露宿的地方超過成萬尺。」另有網民不解地問：「為什麼要扮窮呢？怕同事看到你的房子嗎？」

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責任編輯：陳頌潔