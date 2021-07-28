下半年林少陽正在兩大主題中尋寶，包括政策放鬆及大消費。先看政策放鬆，自從中國人民銀行調低存準率（RRR），向市場釋放1萬億元人民幣的流動性，他視之為政策由緊轉鬆的訊號，換言之，過去一年飽受緊縮影響的行業，反過來有機會見起色。

他表示，基金團隊已配置一些水泥股，同時也在內房板塊找尋投資機會。「雖然行業的政策面比較負面，但不少內房股預計會派十多厘息，只有兩三倍市盈率，只要公司不執笠，還是可接受的。撇開中國恒大（03333），內房股並非隻隻危危乎，很多都符合『三條紅綫』，經營方面沒有太大壓力，行業充滿撈底的機會。」

以立林少陽：第三季或見25000 趁調整撈5股，【見下頁】

若嫌內房的政策風險太高，不妨考慮物管股。「現在我們在物管股的配置不多，都會考慮，因為能見度很高，有些二綫的物管股有輪流向上重估的機會，始終行業至今未去到戰國時代，因為大多項目來自母公司，第三者也無從參與，實際的競爭不大，中小型公司都可以生存。」

他透露，揀美團主要看好其增長潛力，高於騰訊及阿里巴巴，其中收費客戶量的增速，僅次於字節跳動。考慮到美團管理團隊的創意及執行力，預料公司在社區團購大戰中能脫穎而出。「聽講美團的送貨機械人好犀利，整個團隊在物流和研發方面都諗得很超前及仔細，令阿里、京東受到挑戰，所以成功機會很大，也是在政策能見度很低的情況下，我們都願意增持的原因。」估值方面，他估計只要美團市值在1萬多億元的水平，仍然值得考慮，但如果貼近阿里、騰訊市值，便需要小心一點。

至於大消費主題，近年專出產大牛股，安踏體育（02020）、李寧均已升上「神枱」，估值甚高，退而求其次，他的基金或會於下半年增持白酒股，及重新配置國內的廉航公司。「內循環是主旋律，在短期內不會扭轉，疫情令很多人困在本國，本國旅遊也是消費，相關的酒店、娛樂都有機會。」

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記者：林衛、張以正