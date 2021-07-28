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【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注

科技 19:07 2021/07/28

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日本豐田汽車公司（Toyota）研發的Cue系列機械人在中場休息時進行投球表演，並三投三中，其中包括兩個三分球，惹網民熱議。

日本東京奧運第二天舉行的男籃小組賽，日本豐田汽車公司（Toyota）研發的Cue系列機械人在中場休息時進行投球表演，並三投三中，其中包括兩個三分球，惹網民熱議。

CUE系列機械人是豐田於2018年所製造出的籃球機械人，其身高為2.07米。研究人員亦解釋，CUE經過各種AI運算，不論是罰球線或是三分球都能完美命中。

事實上，Cue系列機械人為TOYOTA內部TES學會（Toyota Engineering Society）成員所開發的項目，活動，當時團隊成員以《灌籃高手》的櫻木花道為靈感來源，漫畫中他以兩萬次投籃練習來鍛鍊自己，正符合人工智慧需要大量學習與訓練這點，CUE也就此誕生。

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據悉，Cue系列第三代機械人Cue3亦是第一個連續罰球進球數最多的人形機械人。它耗時6小時35分鐘，在罰球線連續投進2020個球，創造了吉尼斯世界紀錄。

除投球機械人外，豐田自2004年已專注於開發人類夥伴機械人。到目前為止，豐田已經發布了有流水線操作機械人、家庭陪伴機械人、重物運輸機械人等多款功能多樣的機械人原型及概念作品。

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責任編輯：張凱琳

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