以立林少陽：第三季或見25000 趁調整撈5股

港股氣氛奇弱，上周5個交易日竟跌足4日，本周一、二更連續兩日跌逾千點，以立投資董事總經理林少陽認為，恒指下半年仍有探底機會，料最差或於第三季下試25000點，但屆時將會是千載難逢的入市良機。「由於市場資金充裕，就算市場充滿負面新聞，投資者切記趁機入市，更不要因市況差而沽出手上股票。」

林少陽直言從心態上，在今年初開始已經比較小心，尤其在1、2月恒指衝得比較高，甚至在2月觸及年內高位，可以理解為當時全球資金的流動性都十分充裕，不過現在流動性就相對緊張一點，股市亦未見太亮麗。不過看指數其實意義不是太大，因為可能你想買的股票不跌，但其實不少股票由年初升到尾，「例如你想買受託研究機構（CRO）股，今年1、2月無買，現價隨時更貴，所以我不關心指數。」他以美股為例，即使美股指數很強勁，但大部份基金經理也跟不上，因為升勢只集中在個別的股份身上，而這情況其實在全世界都很相似。

林少陽薦撈邊5股?，【見下頁】

展望下半年，是否意味美股有望繼續跑贏港股？林少陽坦言很難說，始終美國市場是Investor Friendly一些，對資本家相對有善，甚至美國施政方針都是為大企業而設，中國情況則很明顯，政府是朝着14億人民的福祉更多於個別企業，故在面對全球領先企業的競爭環境下，中國政府也很清楚社會需要甚麼。

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記者：張以正