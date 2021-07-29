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【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走

理財智慧 09:00 2021/07/29

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最近香港出現移民潮，不少業主都會選擇在離港前把單位放出。近日就有網民在討論區發帖，指自己二叔要移民，於是賣了一個單位給他，而該單位一直都是三叔在住的。到正式收樓那天，三叔卻稱二叔欠他很多錢未還，不願搬走，令事主要上網求助。

事主經歷：

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【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？　【下一頁

事主之後補充指一開始也有向三叔提議叫他每月付租金，當是「幫補下」。但三叔就不願意，稱二叔欠他好多錢，沒有理由還要他自己付錢。

帖文一出，不少網民就建議事主應態度強硬一點，「單位是你名下，換鎖，把他的東西丟出去」、「你是合法的，怕他甚麼？況且不是你爸你媽，隔了一個輩分為何要你背黑鍋」、「首先，單位是你的，法律上你叔叔搶不到你的單位，你最怕他搶到你而已。你首先拿水電煤的單去做轉名手續，屋契有你名，水電煤單有你名，管理處亦會通知他，你是新業主。」、「當然斷水斷電，趕他走啦。」

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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