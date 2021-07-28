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【和記電訊】3香港9月30日終止2G服務 將為客戶提供過渡安排

股市 18:34 2021/07/28

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3香港宣布，將於9月30日終止2G服務。

和記電訊 （00215） 旗下3香港宣布，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對2G服務的需求日益減少，將於9月30日終止旗下第二代（2G）服務。和電表示，環球電訊市場已邁進5G世代，本港的智能手機亦相當普及，去年智能手機滲透率已超過九成。此外，3香港自去年4月開通5G服務後， 客戶陸續升級至5G網絡，而2G客戶人數則日漸減少，於2021年第二季度止佔客戶總數約0.1%。

記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙【下一頁】

3香港指，用於提供2G服務的900兆赫頻譜已於1月12日重新指配，其1800兆赫亦將於9月30日重新指配。公司為更精準部署網絡資源的運用，滿足客戶對數據服務的龐大需求，經全面及周詳的考慮後，將於9 月30日全面停止2G 服務，以更有效運用相關頻譜資源。

為確保2G客戶順利過渡至4G或5G流動通訊服務，3香港為個人及企業客戶提供升級方案，包括多款4G服務計劃、淨手機折扣優惠等。3香港自去年底起，已分階段通知2G個人客戶，安排他們免費更換智能卡；企業客戶只涉小部分，已提早分階段通知有關客戶，並提供支援及配套，有關企業客戶已計劃於2G服務終止前停用有關服務。

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編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 電訊 智能手機 香港 5G 4G

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