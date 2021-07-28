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【疫市營商】將軍澳新商場Ocean PopWalk海天晉滙開幕　80,000平方呎購物空間打造食買玩體驗

商業 18:50 2021/07/28

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Ocean PopWalk海天晉滙已於7月正式全新開幕。（海天晉滙提供圖片）

將軍澳作為新市鎮，愈來愈多商場林立。PopWalk天晉滙全新壓軸一期，坐落將軍澳南臨海位置。Ocean PopWalk海天晉滙已於7月正式全新開幕。

【NBA】進軍商界　前美國總統奧巴馬成NBA非洲業務股東

新商場提供超過 80,000 平方呎的購物空間，齊集食買玩商戶。包括超級市場、健身中心、家居佈置、寵物美容、兒童教育及其他生活所需的商店等。逾 30 間新商戶將於8月陸續開業。

商場更歡迎寵物入內，提供多款寵物友善設施，包括寵物手推車、汪汪廁所及寵物停泊處等。同時，設有100米長的彩虹跑道，讓主人與寵物們放電，拍攝打卡照片。

    點擊圖片放大
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由7月31日至8月8日期間，逢星期六及日，海天晉滙將舉辦寵物主題活動《Summer Fun 寵愛你夏日遊樂園》及《寵愛毛孩市集》。

另外，將軍澳區居民喜歡踩單車。商場戶外設有一站式單車服務站，除了可讓居民儲存單車外，還可於維修站自行修理單車、清潔單車及為輪胎充氣。

【疫市營商】Starbucks調整全年增長預測　美國續受惠冷飲帶動銷售大增

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責任編輯：馬意文

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