【職場熱話】母親極力反對轉做教會助理幹事 明言「冇出息及前途可言」 網民：有機會嘗試一下

你會如何選擇工作？會不會根據前途挑選？近日有一名網民於網上討論區發文，指樓主母親極力反對他上周日去面試某教會的助理幹事一職，更明言「轉去教會工作，是沒有出息及前途可言，倒不如轉回自己一直做的倉務，最好一輩子在現職的公司做，再拿長期服務獎，這樣很威風。」，這令樓主很不解為甚麼老一輩可以這樣想。

據悉，樓主教會助理幹事人工約一萬五，與現時薪水相差約三萬。



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【職場熱話】從事飲食兩年 立下決心轉行 答應朋友做生意 卻怕應酬 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民熱議，有支持的網民認為去教會幫手是不錯的，「在教會做可以很高人工。」、「有機會試一下，沒有人知道將來。」、「堅持自己的想法，青年無懼挑戰。」、「去教會做也可以拿長期服務獎。」、「如果你打算事奉神的話，就沒有甚麼所謂。」、「有機會嘗試一下。」

另有網民持相反意見，他們認為教會工作不可能再加更高的人工，薪水很快花光，「普通的教會一定沒有前途可言，人工一定不高。」、「不覺得教會很有前途，不過你交到朋友都可以安安穩穩，但你辭職很難轉工。」、「人工少一點，到時候加班又不知道如何計算，出糧可能要十一奉獻。」、「慢慢你將體會到，教會內的人事很難處理，這算吸取人生經驗吧！」

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責任編輯：陳頌潔