【職場熱話】打工仔性格慢熱 經常做錯事遭同事當廢柴 網民：調節心態接受便可

上班最怕被人嫌棄，一個不小心得罪了同事就會「無運行」，生怕他會在背後捅人一刀。因此不少打工仔都是戰戰兢兢的，盡量不做錯事，留下話柄。近日有網民於網上討論區發文，指自己被同事當成廢柴。

網民經歷：

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不少網民安慰樓主，指調節好心態後再也不會懷疑自己，也不用對被罵一事上心。因為總有些上司會故意教少一些事，令下屬做錯再罵人，不需要介懷。他們更笑言：「接受自己是一個廢柴就行了」

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有人直言：「很多人上班不開心是因為高估了自己」，以為自己能幹一番大業改變公司，嘆：「其實真相只是一顆螺絲，還是生銹那種。」

有網民就指，打工只收工資，不應該影響到自尊，更不應該定義一個人。他覺得公司不喜歡他大可以炒人，但不要一邊利用他的生產力，一邊罵他。

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責任編輯：張瑋婷