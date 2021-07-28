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【精明理財】網傳美國基金大舉拋售中港資產 港股連跌2日後反彈 網民:擔心中方作出相應的反制措施

理財智慧 18:57 2021/07/28

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根據《彭博》的報導，有傳美國基金將大舉拋售香港和中國資產，以致中概股在港上市的股票大跌。在不利消息的情況下，帶動香港和內地的股市在近日都大跌，恒生指數在過往幾日跌逾1000點，一度失守25000點，今日脫離了熊市邊緣，反升387點，收市報25473點，有網民在網上發帖，討論《彭博》的新聞對香港股票市場的影響。

【精明理財】網民$65買恒大汽車　現每股跌近八成急問建議 網民：世界級部署【下一頁

在消息傳出後，不少網民都抱有半信半疑的態度，認為《彭博》的消息不太可信，特別是關於中美貿易戰的新聞，指：「《彭博》的消息不要盡信，應該等美方正式公佈為準」、「如果是真的話，相信美國不會事先張揚，反而會先低調撤資再公佈」、「如果美國不作出澄清，而股民一直看淡的話，恒指可能會失守20000點，甚至低見18000點。」

有網民則指擔心消息屬實的話，中國方面會對外國股市進行反制，例如限制購買美國股票，香港的股市一定會受到負面影響「在中美關係緊張的情況下，中國有可能對此作出對等的反制措施，令到中國的資本不可以進入美國的市場。由於香港股市受到環球市場的影響，雙方的金融戰互相制裁，一定對於香港股市有負面的影響。」

【延伸閱讀】2021下半年 值得加注的10隻收息股【下一頁

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責任編輯：陳佳恩

 

 

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