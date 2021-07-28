【終止服務】3香港9月底停止2G服務　專注4G及5G發展

▲ 和記電訊香港旗下3香港今（28日）宣布，將於9月30日終止旗下2G服務。

隨著5G商用服務開通，2G及3G服務需求逐步下降。和記電訊香港 （00215） 旗下3香港今（28日）宣布，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對2G服務的需求日益減少，將於9月30日終止旗下2G服務。

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3香港今指出，自去年4月開通5G服務後，客戶陸續升級至5G網絡，市場對2G服務的需求日益減少。截止今年第二季，2G客戶人數僅佔客戶總數約0.1%，因此將於9月30日終止旗下2G服務。

3香港表示，自去年底起已分階段通知受影響客戶，提供全面的升級方案，配備多款4G服務計劃供他們選擇，低至53港元月費（連行政費）即可升級4G，簽訂指定合約更附送4G或5G手機。至於無意升級流動服務的客戶，3香港也會會竭盡所能提供協助。

事實上，3香港用於提供2G服務的900兆赫頻譜已於1月12日重新指配，其1,800兆赫亦將於9月30日重新指配。

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責任編輯：曾曉汶