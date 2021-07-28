  • 30°C
香港時間 : 2021728日 (三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印尼疫情】確診急升 政府保經濟放寬防疫

環球社會熱點 18:11 2021/07/28

分享：

印尼的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過4.5萬宗確診。

印尼的新冠肺炎疫情惡化，印尼單日再新增超過4.5萬宗確診。印尼近期的確診數字居高不下，但印尼長期封城引發經濟災難。政府為保經濟決定放寬部分防疫措施，包括允許商場及小企業重開。

【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態 【下一頁】

【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床 【下一頁】

印尼周二（27日）再增超過4.5萬宗確診，累計確診數字逼近324萬宗，屬東南亞疫情重災區。印尼同日再增2,069名新冠患者死亡，是疫情爆發以來的單日最高死亡人數。

另外，印尼的7日確診平均數達到4.1萬多宗，反映印尼疫情仍未有回落跡象。

由於Delta變種（印度首先發現）於印尼肆虐，總統佐科維多多（Joko Widodo）周日（25日）發表電視演説，宣布防疫措施延長實施至8月2日。

【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封 【下一頁】

佐科維多多早前表示，印尼的每日確診人數和住院率回落，因此決定局部放寬防疫措施。

長期封城重挫印尼經濟，佐科維多多調整封城措施。出售日常必需品的傳統市場將會照常開放，而其餘市場每日可營業至下午3點，但人數上限為場所可容納人數的一半。

雜貨店、理髮店等小商店每日可營業至晚上9點，露天大排檔及攤販每日也可營業至晚上8點，但每個顧客最多只可逗留20分鐘。政府亦批准疫情緩和地區的商場每日營業至下午5點，但人數上限為場所可容納人數的四分之一。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
今日
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封
今日
【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封
沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年
今日
沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年
【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
今日
【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床
今日
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床

你可能感興趣

【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
今日 18:01
【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封
今日 16:10
【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封
沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年
今日 15:29
沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年
傳染病 疫情 印尼 東南亞 佐科維多多 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

美國民眾群起提告 圖迫使政府續發疫情救濟金

下一篇文章

【日本疫情】東京確診首破3000 3縣求頒緊急狀態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間19:00）
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 棄戰全能（第二版）
【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 棄戰全能（第二版）
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起
【東京奧運】日本3人女籃出場超熱血 經典動漫主題曲響起