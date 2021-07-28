【印尼疫情】確診急升 政府保經濟放寬防疫

▲ 印尼的新冠肺炎疫情惡化，單日再新增超過4.5萬宗確診。

印尼的新冠肺炎疫情惡化，印尼單日再新增超過4.5萬宗確診。印尼近期的確診數字居高不下，但印尼長期封城引發經濟災難。政府為保經濟決定放寬部分防疫措施，包括允許商場及小企業重開。

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印尼周二（27日）再增超過4.5萬宗確診，累計確診數字逼近324萬宗，屬東南亞疫情重災區。印尼同日再增2,069名新冠患者死亡，是疫情爆發以來的單日最高死亡人數。

另外，印尼的7日確診平均數達到4.1萬多宗，反映印尼疫情仍未有回落跡象。

由於Delta變種（印度首先發現）於印尼肆虐，總統佐科維多多（Joko Widodo）周日（25日）發表電視演説，宣布防疫措施延長實施至8月2日。

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佐科維多多早前表示，印尼的每日確診人數和住院率回落，因此決定局部放寬防疫措施。

長期封城重挫印尼經濟，佐科維多多調整封城措施。出售日常必需品的傳統市場將會照常開放，而其餘市場每日可營業至下午3點，但人數上限為場所可容納人數的一半。

雜貨店、理髮店等小商店每日可營業至晚上9點，露天大排檔及攤販每日也可營業至晚上8點，但每個顧客最多只可逗留20分鐘。政府亦批准疫情緩和地區的商場每日營業至下午5點，但人數上限為場所可容納人數的四分之一。

責任編輯：鄭錦玲