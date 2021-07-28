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港島東新盤「THE HOLBORN」　共420伙　主打開放式及一房　恒地︰傳承英倫生活品味　富藝文氣息

股樓投資 18:06 2021/07/28

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恒地（00012）旗下位於鰂魚涌筲箕灣道1號的全新住宅項目命名為「THE HOLBORN」。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN共提供420伙單位，設開放式至三房戶型，當中142伙為開放式單位、242伙為一房、24伙兩房，以及12伙特色單位。他續指，項目樓書已籌備至最後階段，預料可於8月上載樓書，而項目設於國際金融中心一期的示範單位及售樓處亦將近完成準備，有機會於8月內開放。

韓家輝解釋項目命名，「HOLBORN」源自英國倫敦市繁華核心，滿載歷史、藝術、司法與學術等豐富多元文化。項目命名為「THE HOLBORN」，寓意傳承英倫的修養及優雅生活品味，將 Holborn 的英尚格調帶到港島東。恒基物業代理有限公司營業（二）部副總經理李菲茹補充，項目毗鄰港鐵太古站，地段發展成熟，鄰近港島核心商業區，未來發展潛力可看高一線。

THE HOLBORN預計關鍵日期為2023年4月30日。

延伸閱讀︰【小米1810】雷軍為小米造車徵才 招500精英研發L4級自動駕駛技術【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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