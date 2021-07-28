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【指控誹謗】莊友堅、威華達控股入稟高院索償　分別指控壹週刊、David Webb誹謗

股市 18:07 2021/07/28

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【入稟控誹謗】指控David Webb涉網頁發布誹謗文章　威華達控股入稟高院索償

資深投資者莊友堅、與其關連的威華達控股 （00622） 日前入稟高等法院，分別指控已停刊的《壹週刊》和獨立股評人David Webb誹謗。莊友堅指，《壹週刊》涉於2010年刊登1篇文章，內容失實及對莊構成誹謗，要求法庭頒令禁制《壹週刊》繼續發布有關對其構成誹謗之文章，並要求作出賠償。

原告莊友堅，答辯人壹週刊出版有限公司。入稟狀指，答辯人於2010年2月4日，在《壹週刊》第1039期發布1篇文章，內容對原告構成誹謗，令人以為原告人是不誠實及涉及有組織罪案中。

入稟狀續指，答辯人所發布之文章內容失實，事實上原告並非不誠實，亦從沒有涉及有組織罪案中，答辯人此舉對原告造成損失，要求法庭頒令禁制答辯人繼續發布有關誹謗文章，並須作出賠償。

財政司司長陳茂波擬動用《公司條例》委任審查員，可見【下一頁】

威華達控股案件方面，公司指控David Webb於2015年1月初，於其開設網頁發布一篇文章，內容對其構成誹謗及造成損失，要求法庭頒令禁制繼續發布有關內容，以及要求作出賠償。

原告威華達控股有限公司，答辯人David Michael Webb。入稟狀指，答辯人於2015年1月8日，在其開設的網頁「webb-site.com」中發布1篇題為「The bubbles in CNN」文章。原告指有關文章內容不實，並對原告構成誹謗及造成損失，要求法庭頒下禁制令，禁制答辯人繼續發布有關文章，要求答辯人作出賠償，兼須支付利息及訟費。

相關文章：

【ESPRIT】思捷獲莊友堅妻羅琪茵斥3500萬元增持　持好倉升至27.73%

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記者：林育慧

港股 威華達控股（00622） 誹謗 David Webb

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